D' Aversa | ' Parma | dovevi uccidere una Fiorentina in difficoltà'

(Di domenica 7 marzo 2021) FIRENZE - "Nelle ultime partite, tranne che con l' Inter , credo che la squadra sia sempre stata superiore all'avversario, ma nonostante andiamo in rete facilmente non portiamo a casa un risultato ...

Lo ha dichiarato, a Sky, il tecnico delRoberto D'dopo la gara con la Fiorentina : "La partita di oggi è emblematica, sul primo e sul terzo ci siamo fatti gol da soli. C'è rammarico: ci ...Il secondo tempo è cominciato con un cambio azzeccato di D': fuori uno spento Hernani, dentro Mihaila. Proprio quest'ultimo si è rivelato il giocatore in più del. Dopo sono entrati anche ...Abbiamo ribaltato il risultato e commettiamo errori di inesperienza nonostante giocatori esperti. Unica nota lieta l'attacco, magra consolazione: 'Stiamo andando in gol più facilmente rispetto a prima ...Il tecnico: "IDovevamo uccidere sportivamente una Fiorentina in difficoltà, troppo spesso facciamo risorgere gli avversari" ...