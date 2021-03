Covid Milano | folla nell’ora dell’aperitivo | bloccati accessi ai Navigli

(Di domenica 7 marzo 2021) Nonostante la Lombardia sia in zona arancione rinforzato, l’oraha attirato in molti sui, che si sono riuniti approfittando della bella giornata di sole per consumare cibo e bevande da asporto. Si è quindi reso necessario bloccare i punti di accesso alla Darsena per evitare assembramenti dopo quanto accaduto lo scorso weekend negli ultimi giorni di zona gialla. Nonostante la massiccia presenza delle forze dell’ordine, non sempre è stato rispettato il distanziamento sociale, con gruppetti di persone sedute lungo l’argine delo a distanza ravvicinata. Una situazione simile è avvenuta domenica scorsa. La bella giornata, nonostante le temperature meno primaverili, ha invogliato molti ad una passeggiata lungo i canali. Isono stati presidiati ...

Advertising

pfmajorino : Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora - SkyTG24 : Covid, Galli: 'Situazione a rischio, queste chiusure non bastano' - SkyTG24 : Le immagini degli affollamenti in #Darsena e sui #Navigli a #Milano, nonostante la massiccia presenza di forze dell… - grignod : @GustavoMichele6 @Mgficara @cristianovilla9 Quando gli screening vengono eseguiti, i virus li trovano. - valentinadigrav : RT @Corriere: A Milano folla sui Navigli: bloccati i punti d’ingresso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano

Nell'ambito dei controlli eseguiti per verificare il rispetto delle normative in contrasto alla diffusione del, asono state tre le feste private in casa sospese dagli agenti della ......Under 16 Under 15 Under 14 Varese Under 19 Under 17 Under 16 Under 15 Under 14 Scuola Calcio... Il titolo di sorpresa speriamo alla fine" Ilnon ha permesso al Brusaporto di scendere in ...Riascolta Garzonio: Milano potrà rigenerarsi se saprà puntare sulla cultura di Un libro tira l'altro. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Nonostante la Lombardia sia in zona arancione rinforzato, l'ora dell'aperitivo ha attirato in molti sui Navigli a Milano, che si sono riuniti ...