Claudio Santamaria e Francesca Barra | tutto sulla coppia voluta da Achille Lauro a Sanremo 2021

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 7 marzo 2021)hanno avuto l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston in questa edizione del Festival. A volerli con sé è stato, nel corso del ‘quadro’ della seconda serata dedicato a Mina. Lui attore, lei giornalista e conduttrice, conosciamo insieme la loro carriera e la loro romantica storia d’amore.: vita e carrierenasce a Roma nel 1974. Si diploma al liceo artistico, per poi inseguire il suo sogno di doppiatore ed attore. Dopo alcune esperienza in teatro, debutta al cinema nel 1997 con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Seguono alcuni ruoli importanti in L’ultimo capodanno di ...