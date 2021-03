(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “In un momento storico di grande cambiamento, di resilienza e transizione, affrontare il tema della partecipazione dellealla vita sociale, economica e politica del Paese e parlare di leadershipnon è solo doveroso, è d'obbligo”. Così la vice presidente del Senato Paola(M5S). “Non solo perché lesono una componente fondamentale delle nostre società –osserva- ma soprattutto perché non possiamo commettere passi falsi o indietreggiare sul fronte dei diritti e delle conquiste ottenute dallenel secolo appena trascorso”. “La drammatica crisi economica, che il Paese sta vivendo a causa della pandemia rischia di acuire le disuguaglianze sociali e di genere. E lesono le più colpite: sono loro ad aver perso reddito in ...

Advertising

TV7Benevento : 8 marzo: Taverna, 'ripartire da donne e da rappresentanza femminile'... - ValerioLivia : RT @sergiodesiena: Compiva sedici anni Quel giorno la mia mamma, Le strofe di taverna le cantò a ninna nanna E stringendomi al petto che s… - Scarfac57110943 : RT @sergiodesiena: Compiva sedici anni Quel giorno la mia mamma, Le strofe di taverna le cantò a ninna nanna E stringendomi al petto che s… - ilu_iciao : RT @sergiodesiena: Compiva sedici anni Quel giorno la mia mamma, Le strofe di taverna le cantò a ninna nanna E stringendomi al petto che s… - Lanoir_ER : RT @sergiodesiena: Compiva sedici anni Quel giorno la mia mamma, Le strofe di taverna le cantò a ninna nanna E stringendomi al petto che s… -

Ultime Notizie dalla rete : marzo Taverna

Il Tempo

... nel sottolineare come questa importante ricorrenza cade proprio alla vigilia dell'8, "... insieme alle altre donne ha contribuito all'allestimento e alla conduzione della "del Gatto", ...... nel sottolineare come questa importante ricorrenza cade proprio alla vigilia dell'8, "... insieme alle altre donne ha contribuito all'allestimento e alla conduzione della "del Gatto", ...Così la vice presidente del Senato Paola Taverna (M5S). “Non solo perché le donne sono una componente fondamentale delle nostre società –osserva- ma soprattutto perché non possiamo commettere passi ...CITTA’ DI CASTELLO – La “nonna” del Rione Prato oggi compie “cento anni”. Ricorrenza speciale per la famiglia, per lo ...