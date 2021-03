W gli aforismi | passerò alla storia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) Quando sei a corto di idee, quando non hai nulla da dire e ti senti svuotato e vorresti comunque pubblicare qualcosa, e allora ti arrovelli e pensi e ripensi e non trovi nulla, allora usi glicome cavallo di battaglia, perché nella vita bisogna sempre combattere contro qualcosa o per qualcosa, e ripeschi nel tuo passato glipiù iconici: Dio è autistico. Vive in un mondo tutto suo. La modella filosofa: tutto passerella. La principessa daltonica non si accorse che il principe era azzurro. La donna è l’unico enigma penetrabile. L’eiaculatore precoce: su e giù, su e giù e su e… già! Certo non sono Chamfort, Oscar Wilde o La Rochefoucauld, e forse non sono propriamente, viaggiano sul confine del motto di spirito, non sono pensieriPascal, non ti cambiano la vita o la percezione delle cose, ma ...