Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 10 | 30

(Di sabato 6 marzo 2021)DEL 6 MARZOORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINICPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SI SEGNALA SOLO LA PRESENZA DI ALCUNE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO AGLI UTENTI CHE A CAUSA DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLE LINEA METROPOLITANA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO, TALE LINEA TERMINERA IL SERVIZIO CON LE ULTIME CORSE ALLE 20.30 DA PANTANO E ALLE 21.00 DA SAN GIOVANNI PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE E’ STATA PROROGATA LA ZONA ROSSA PER IL COMUNE DI, ROCCAGORGA IN PROVINCIA DI ...