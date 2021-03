Vaccino Covid, i pro e i contro di ritardare la somministrazione della seconda dose (Di sabato 6 marzo 2021) (Immagine: Unsplash)Parlando al summit dei 27 leader dell’Unione europea, il primo ministro Mario Draghi ha recentemente suggerito “la possibilità di dare priorità alle prime dosi di Vaccino, alla luce della recente letteratura scientifica”, con lo scopo di “andare più veloci” con la campagna di immunizzazione in corso. Si tratta di un’idea che il Regno Unito ha già proposto – e cominciato ad attuare – all’inizio di gennaio 2021: dato che il Vaccino è disponibile in quantità limitata, e che il virus non sta certo ad aspettare il completamento della campagna di vaccinazione, il concetto è di cercare di immunizzare con la prima dose il numero più alto di persone possibile, ritardando la somministrazione della seconda dose. In questo ... Leggi su wired (Di sabato 6 marzo 2021) (Immagine: Unsplash)Parlando al summit dei 27 leader dell’Unione europea, il primo ministro Mario Draghi ha recentemente suggerito “la possibilità di dare priorità alle prime dosi di, alla lucerecente letteratura scientifica”, con lo scopo di “andare più veloci” con la campagna di immunizzazione in corso. Si tratta di un’idea che il Regno Unito ha già proposto – e cominciato ad attuare – all’inizio di gennaio 2021: dato che ilè disponibile in quantità limitata, e che il virus non sta certo ad aspettare il completamentocampagna di vaccinazione, il concetto è di cercare di immunizzare con la primail numero più alto di persone possibile, ritardando la. In questo ...

