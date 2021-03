Serie B | 27a giornata di campionato | i risultati delle partite delle 14

(Di sabato 6 marzo 2021) Ilcadetto ha mandato in scena cinquedelche, alle ore 14:00 odierne, sono scese sul rettangolo verde di gioco per la conquista di punti preziosissimi. Ecco come è andata la 27adiB ed iscaturiti nel primo pomeriggio: vittorie importanti per Frosinone, Salernitana e Spal (tutte esterne), mentre Pisa-Reggina e Virtus Entella-Ascoli si spartiscono la posta in gioco.B: icinqueSorride la Salernitana di Fabrizio Castori che, sul campo della Cremonese, ringrazia la zuccata chirurgica del primo tempo di Milan Djuric che spedisce in zona promozione diretta i campani. I grigiorossi di Fabio Pecchia, dopo due ...

Advertising

SalernoSport24 : ??? Tutti gli impegni della 27ª giornata di #SerieB ?? La #classifica aggiornata del campionato di @lega b La… - simonecarini : RT @digitalsat_it: #SerieB #DAZN 27a Giornata - Diretta Esclusiva Palinsesto e Telecronisti @DAZN_IT - cascinanotizie : Pisa-Reggina: 0-0 Secondo tempo LIVE - cascinanotizie : ???? Pisa-Reggina: 0-0 Intervallo, all'Arena vince l'equilibrio ?? Bella partita all'Arena Garibaldi, con la Reggina… - cascinanotizie : Pisa-Reggina: 0-0 Primo tempo LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 27a

alfredopedulla.com

472) e Sky SportA (SD can. 483, HD can. 473) Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go Telecronaca : Gaia Brunelli - commento: Martina Angelini Dopo il successo sull'Empoli, la Roma ...Al via lagiornata del campionato diB. In programma il big match tra Monza e Pordenone , spazio anche a Pescara - Spal e Venezia - Brescia , gare che potrebbero risultare decisive per gli equilibri ...Serie B, ecco i risultati della 27a giornata di campionato: il torneo cadetto metteva di fronte sfide molto interessante alle ...Da sabato 6 marzo, a lunedì 8 marzo, appuntamento con la Serie A, in campo per la ventiseiesima giornata del campionato 2020/2021. Sky ...