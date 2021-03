Sanremo 2021, 4°serata| I momenti migliori: Emma, Alessandra Amoroso e Boss Doms (Di sabato 6 marzo 2021) Quali sono stati i momenti più interessanti e da rivedere assolutamente della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Achille Lauro, quarta serata Sanremo 2021Una nuova serata del Festival di Sanremo, precisamente la quarta, si è conclusa. Per altro ben dopo le due e anche i più stoici probabilmente ad un certo punto avranno ceduto! Ma nessun problema, noi siamo qui per dirvi quali sono stati i momenti più belli e da rivedere assolutamente in streaming se vi siete persi la quarta puntata di Sanremo. Al di là, come sempre, delle mere esibizioni dei cantanti in gara, vi racconteremo i momenti più interessanti dello show del Festival della Canzone Italiana che hanno incorniciato la competizione canora! I ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) Quali sono stati ipiù interessanti e da rivedere assolutamente della quarta serata del Festival di. Achille Lauro, quarta serataUna nuova serata del Festival di, precisamente la quarta, si è conclusa. Per altro ben dopo le due e anche i più stoici probabilmente ad un certo punto avranno ceduto! Ma nessun problema, noi siamo qui per dirvi quali sono stati ipiù belli e da rivedere assolutamente in streaming se vi siete persi la quarta puntata di. Al di là, come sempre, delle mere esibizioni dei cantanti in gara, vi racconteremo ipiù interessanti dello show del Festival della Canzone Italiana che hanno incorniciato la competizione canora! I ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - overdosediamore : buongiorno a tutti soprattutto al gay pride di sanremo 2021 - Methamorphose30 : @Sanremo_2021 Vabbè fuori di testa ?? -