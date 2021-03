Salvini a processo per la Gregoretti Il teste Palamara è inammissibile No del Gup alla deposizione dell’ex togato del Csm La tesi del complottone giudiziario non regge

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 marzo 2021) Da ieri c’è una data segnata di rosso sul calendario di Matteo. Si tratta del prossimo 14 maggio giorno in cui, salvo colpi di scena, il giudice per l’udienza preliminare Nunzio Sarpietro pronuncerà il verdetto sul caso della navein cui al Capitano viene contestato il sequestro di persona per i ritardi nello sbarco, nel luglio 2019, di 131 migranti salvati dall’imbarcazione della Guardia Costiera italiana. Quel giorno il gup avrà davanti a sé due opzioni: emettere un decreto di rinvio a giudizio, con la fissazione della prima udienza dell’eventuale, oppure dichiarare una sentenza di non luogo a procedere. È questo l’ultimo sviluppo che emerge ddelicata e lunga udienza di ieri, celebrata nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania, in cui non sono di certo mancati i colpi di scena. ...