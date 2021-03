Nuovo DPCM | tutte le novità fino a Pasqua | cosa si potrà fare e i divieti

ItalyinLDN : ????Il nuovo #DPCM estende le restrizioni ai viaggi per ???? fino al 6 aprile. Possono viaggiare solo i residenti o pe… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - zazoomblog : Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: le regole su spostamenti seconde case sport e amici - #nuovo #vigore #oggi:… - bizcommunityit : Nuovo Dpcm in vigore da oggi: i divieti su spostamenti, seconde case, coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

In vigore da oggi e fino al 6 aprile ilanti - Covid. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in rosso la Campania e la Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione; bianca la Sardegna, con test obbligatori per ...Regioni che passano in fascia arancione, province che entrano in zona rossa: l'Italia si chiude, ma ancora non basta. Alla vigilia dell'entrata in vigore delfirmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi gli scienziati tornano a chiedere "regole più stringenti". Oggi scattano i divieti previsti dal decreto del governo, ma è forte l'allarme ...È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. In base al nuovo Dpcm Draghi, saranno chiusi anche barbieri e parrucchieri. Warning: array_merge(): Expected parameter 2 to be ...Scuole chiuse e Ordinanze per la didattica a distanza: la situazione aggiornata in tutta Italia a sabato 6 marzo 2021.