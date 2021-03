NFL – I prospetti del draft 2021 | #40 Jaelan Phillips

(Di sabato 6 marzo 2021) Nel periodo che va dall’essere considerato il giocatore numero uno della nazione fino aldi National Football League,ha dovuto far fronte a non poche difficoltà. Il defensive end dei Miami Hurricanes, dopo essersi ripreso dai vari infortuni che lo hanno colpito ed essere ritornato sui campi da football, si presenta come uno dei pass rushers più validi della classe. Chi è? Il sogno diè di poter giocare a football da professionista, nel ruolo di wide receiver. Al liceo, tuttavia, il suo allenatore lo convince a spostarsi sulla linea difensiva ed è in posizione di defensive end che il ragazzo di Redlands esplode. 247 Sports lo valuta cinque stelle e, nella classifica dei migliori ...

Kyle Trask esplode definitivamente nella stagione 2020, quando è uno dei possibili candidati per la vittoria dell'Heisman Trophy.