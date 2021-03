LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: sette uomini si giocano la vittoria! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche FEMMINILE DALLE 9.15 15.51 ACCELERA ALAPHILIPPE!!! 15.50 Comincia il tratto numero nove di sterrato! 15.49 Non paiono in grado di poter rientrare gli inseguitori: torna a 25 secondi il ritardo. 15.47 Fase di studio tra i sette al comando: sembrano tutti piuttosto brillanti e pronti per offrirci un finale ricco di spettacolo. 15.46 A breve si entrerà nel terzultimo settore di sterrato: quello di Monteaperti che presenterà pendenze fino al 10%. 15.44 Meno di 30 chilometri alla conclusione! 15.43 Continua a tirare regolarmente Egan Bernal in testa alla corsa. Grande brillantezza per il colombiano. 15.42 Sta pennellando le curve in discesa Julian Alaphilippe che si sta trainando i suoi compagni ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.15 15.51 ACCELERA ALAPHILIPPE!!! 15.50 Comincia il tratto numero nove di sterrato! 15.49 Non paiono in grado di poter rientrare gli inseguitori: torna a 25 secondi il ritardo. 15.47 Fase di studio tra ial comando: sembrano tutti piuttosto brillanti e pronti per offrirci un finale ricco di spettacolo. 15.46 A breve si entrerà nel terzultimo settore di sterrato: quello di Monteaperti che presenterà pendenze fino al 10%. 15.44 Meno di 30 chilometri alla conclusione! 15.43 Continua a tirare regolarmente Egan Bernal in testa alla corsa. Grande brillantezza per il colombiano. 15.42 Sta pennellando le curve in discesa Julian Alaphilippe che si sta trainando i suoi compagni ...

