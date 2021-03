Il curioso caso dell’Athletic Bilbao. I baschi giocheranno due finali di Coppa del Re in 15 giorni (Di sabato 6 marzo 2021) Il 17 aprile, allo stadio Olimpico “de la Cartuja” di Siviglia, saranno Athletic Bilbao e Barcellona a contendersi la Copa del Rey 2021. I blaugrana hanno eliminato proprio il Siviglia, rimontando lo 0-2 subito in trasferta con un perentorio 3-0 al Camp Nou. I biancorossi baschi, invece, sono riusciti nell’impresa di espugnare lo stadio “Ciutat de Valencia”, che ospita le partite casalinghe del Levante. All’andata, nel nuovo San Mames, il Levante era riuscito a strappare un prezioso 1-1, ma al ritorno l’Athletic Bilbao ha saputo mantenere i nervi saldi dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, cogliendo prima il pareggio su rigore grazie a Raul Garcia e poi siglando la rete del sorpasso ai supplementari con l’ex granata Alejandro Berenguer. Grazie a questo successo, saranno i baschi a vedersela ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) Il 17 aprile, allo stadio Olimpico “de la Cartuja” di Siviglia, saranno Athletice Barcellona a contendersi la Copa del Rey 2021. I blaugrana hanno eliminato proprio il Siviglia, rimontando lo 0-2 subito in trasferta con un perentorio 3-0 al Camp Nou. I biancorossi, invece, sono riusciti nell’impresa di espugnare lo stadio “Ciutat de Valencia”, che ospita le partite casalinghe del Levante. All’andata, nel nuovo San Mames, il Levante era riuscito a strappare un prezioso 1-1, ma al ritorno l’Athleticha saputo mantenere i nervi saldi dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, cogliendo prima il pareggio su rigore grazie a Raul Garcia e poi siglando la rete del sorpasso ai supplementari con l’ex granata Alejandro Berenguer. Grazie a questo successo, saranno ia vedersela ...

Advertising

Mau67 : @cookjerry25 @mariolavia @serracchiani @nzingaretti @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD anche quando, come nel caso… - ziamseyes : @hheartvless il curioso caso di benjamin button - infoitsport : Lazio - Torino, il curioso caso della Asl piemontese: decisioni postdatate e retrodatate - itsgaia28 : @finevxline io ho portato il film “il curioso caso di Benjamin Button” e per collegare ogni materia ho scelto una frase del film - AMIN1908 : Curioso fatto nello spezia .. Agoume prima ( non titolare ) e pobega poi ( titolarissimo fino a gennaio ) non sembr… -