I nuovi casi positivi in Italia

(Di sabato 6 marzo 2021) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi sabato 6 marzo 2021. Coronavirus, bilancio del 6 marzo: 23.641e 307 morti in più su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 24.036 nuovi casi con 378.463 tamponi e altri 297 decessi #covid - RegLombardia : #LNews A fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono 5.210 i nuovi positivi (9,1%). I guariti/dimessi sono 1.415 ????… - Tg3web : Resta in arancione rafforzato la Lombardia, con tutte le scuole chiuse ad eccezione degli asili. Il maggior numero… - MediasetTgcom24 : Covid, 23.641 nuovi casi con 355.024 tamponi e altri 307 decessi #covid - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: #Covid19, il bollettino di oggi ?? 23.641 nuovi casi ?? 355.024 tamponi ?? 307 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi casi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 852e Modena con 610; poi Reggio Emilia (334), Rimini (246), Cesena (243), Ravenna (219), Parma (203), Ferrara (201). Seguono il ...La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 852e Modena con 610; poi Reggio Emilia (334), Rimini (246), Cesena (243), Ravenna (219), Parma (203), Ferrara (201). Seguono il ...Milano, 6 mar. (askanews) – Dopo il lancio Europeo in forma virtuale, il Nuovo Qashqai arriva dal vivo in Italia all’Head Quarter di Nissan a Roma, per confermare una storia di successo che dura dal 2 ...Incidenza più alta del resto della regione, tasso di positività schizzato alle stelle: ecco perché si è arrivati a questa decisione ...