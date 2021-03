Estrazioni Lotto e Superenalotto sabato 6 marzo 2021 | nessun 6 né 5+

(Di sabato 6 marzo 2021)dele del Superenadi oggiin diretta: chi vincerà? Cresce l’attesa per l’estrazione di oggi,, con il jackpot che continua a crescere ed adesso è di oltre 117 milioni e mezzo di euro: qualche fortunato riuscirà a portarsi a casa il ricco premio? Di seguito, i numeri vincenti dell’estrazione odierna, aggiornati a partire dalle 20.Superenadi oggi 6Numeri vincenti: 4 36 43 61 72 89 Numero Jolly: 22Numero Superstar: 29 Superena, probabilità di vincita Come sempre, ricordiamo che la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore ...

L'estrazione con la combinazione vincente del concorso di oggi 6 marzo del Superenalotto è composta dai numeri: 4, 36, 43, 61, 72, 89. Numero Jolly: 22. Numero Superstar: 29. Nessun '6' né '5+1' è sta ...
Estrazioni sabato 06 marzo 2021 per i concorsi di Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto, a recupero di quelle di santo Stefano, rinviate appunto ad oggi.