Danni collaterali – In periferia la parola d’ordine è resilienza: «Il vero ghetto è nel centro città» (Di sabato 6 marzo 2021) Le città nelle città, gli isolati nei quartieri, i blocchi, le direttrici, le linee del tram. Ci sono mille modi per dividere i territori in zone e ognuno di questi ne mostra i dettagli, non la complessità. Le narrazioni dei luoghi come scompartimenti stagni ignorano la realtà composita che ribolle, soprattutto nelle periferie di una città come Milano, calamita di persone che provengono da ogni dove. Giambellino è un crogiuolo di storie, spesso difficili, ma che incrociandosi danno un senso alla parola comunità: «Questo quartiere non è un ghetto. Giambellino è un luogo dove stare bene insieme, il ghetto lo vedo nel centro di Milano, dove ognuno vive rinchiuso nella sua bella casa», afferma Luca Sansone, operatore sociale della rete Giambellino e coordinatore del ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Lenelle, gli isolati nei quartieri, i blocchi, le direttrici, le linee del tram. Ci sono mille modi per dividere i territori in zone e ognuno di questi ne mostra i dettagli, non la complessità. Le narrazioni dei luoghi come scompartimenti stagni ignorano la realtà composita che ribolle, soprattutto nelle periferie di unacome Milano, calamita di persone che provengono da ogni dove. Giambellino è un crogiuolo di storie, spesso difficili, ma che incrociandosi danno un senso allacomunità: «Questo quartiere non è un. Giambellino è un luogo dove stare bene insieme, illo vedo neldi Milano, dove ognuno vive rinchiuso nella sua bella casa», afferma Luca Sansone, operatore sociale della rete Giambellino e coordinatore del ...

