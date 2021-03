Christopher Lucchesi con HP Sport nel CIRA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 marzo 2021) Una nuova recluta nella formazione HPentra a far parte della scuderia romana per il Campionato Italiano Rally Asfalto, altrimenti noto come. Il giovane talento toscano, classe 1999, sarà al volante di una nuovissima Peugeot 208 Rally4, con il quale cercherà di sorprendere nella classe due ruote motrici. A leggergli le note sarà l’esperta Titti Ghilardi, con cui il giovaneaveva già corso nel 2019. Chi è? Nato nel 1999,è uno di quei piloti che ha i rally nel sangue. Suo padre è Gabriele, a sua volta pilota con oltre 100 presenze a livello nazionale e regionale, tra cui il Trofeo Rally Asfalto.debutta nel 2015 al ...