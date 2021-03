Atletica | medagliere Europei indoor 2021 | Italia quinta con l’oro di Jacobs!

(Di sabato 6 marzo 2021) Nel, e precisamente da giovedì 4 a domenica 7 marzo, si disputano glidi. A Torun, in Polonia, gli atleti si danno battaglia per centrare i titoli continentali al coperto delle diverse specialità, che si assegnano a partire da venerdì 5 marzo. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna del Vecchio Continente.# Paese O A B T 1 Belgio 2 1 0 3 2 Paesi Bassi 1 1 1 3 3 Gran Bretagna 1 0 3 4 4 Spagna 1 0 2 3 5 Repubblica ...

Advertising

infoitsport : Atletica, medagliere Europei indoor 2021: Belgio e Polonia in testa dopo le prime finali - zazoomblog : Atletica medagliere Europei indoor Torun 2021: tutte le medaglie - #Atletica #medagliere #Europei #indoor -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica medagliere

OA Sport

Il tempo scorre, il countdown è iniziato e gli Europei Indoor diin programma a Torun si avvicinano. L'appuntamento è fissato per il prossimo fine settimana,...un posto al sole nel. ...Una notizia che non fa altro che aumentare le speranze di un arricchimento deldella nostra nazionale per le prossime Olimpiadi, cui Schwazer si augura di partecipare nonostante lo scarso ...Hanno colto entrambe la "palla" al balzo la vicentina di Cassola Laura Strati e l'astro nascente (al debutto) e figlia d'arte Larissa Iapichino, che oggi ...Storia e curiosità sul lancio del peso: dalla grammatura della sfera da lanciare alle caratteristiche del campo di caduta ...