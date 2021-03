Atalanta, Ghislandi 'vice Hateboer' KO con la Primavera (Di sabato 6 marzo 2021) Il nuovo gioiello di Percassi secondo Gazzetta.it potrebbe essere il nuovo Hateboer di casa Atalanta, ora che l'olandese è fermo almeno fino ad aprile per un problema al metatarso. IL CV DI Ghislandi ... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 marzo 2021) Il nuovo gioiello di Percassi secondo Gazzetta.it potrebbe essere il nuovodi casa, ora che l'olandese è fermo almeno fino ad aprile per un problema al metatarso. IL CV DI...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Ghislandi Atalanta, Ghislandi 'vice Hateboer' KO con la Primavera GHISLANDI KO - Purtroppo al 22′ della ripresa della gara del campionato Primavera che l'Atalanta ha giocato oggi alle 13 contro il Genoa, Ghislandi si è scontrato con Dumbravanu rialzandosi da ...

Atalanta Primavera, disfatta contro il Genoa Commenta per primo Giornata nera per l'Atalanta Primavera che negli ultimi 20' di una gara a tratti dominata perde Davide Ghislandi e subisce due gol, regalando punti ai diretti avversari. Adesso infatti il baby Genoa ha agganciato la ...

Davide Ghislandi, il terzino destro classe 2001 che ha esordito in prima squadra con l'Atalanta nella gara di mercoledì sera contro il Crotone, è uscito zoppicante dopo un contrasto di gioco nel corso ...

Atalanta Primavera, disfatta contro il Genoa Giornata nera per l'Atalanta Primavera che negli ultimi 20' di una gara a tratti dominata perde Davide Ghislandi e subisce due gol, regalando punti ai diretti avversari. Adesso infatti il baby Genoa ...

