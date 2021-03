Anime di vetro, Casale, Di Michele e Nava cantano le donne (Di sabato 6 marzo 2021) Sono di vetro ma non sono fragili. Affrontano il vento a viso aperto anche nella tempesta. Sono le donne, delicate nell'animo e forti nelle avversità. E' disponibile su tutte le piattaforme streaming ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Sono dima non sono fragili. Affrontano il vento a viso aperto anche nella tempesta. Sono le, delicate nell'animo e forti nelle avversità. E' disponibile su tutte le piattaforme streaming ...

Advertising

sasadjarin : MIA MAMMA CHE MENTRE ASPETTA LA FINE DEL FESTIVAL LEGGE ANIME DI VETRO PERCHÉ LA FINE DELLA SERIE DI… - fisco24_info : Anime di vetro, Casale, Di Michele e Nava cantano le donne: Impegnate anche in tour con giovani cantautrici - alex_liccardo : 'Anime di vetro': tre volte donna, il singolo di Rossana Casale, Grazia di Michele e Mariella Nava in airplay a par… - saiIortete : e comunque secondo me jungkook è uno di quelli che dipinge personaggi di anime sul vetro - OltreleColonne : Anime di vetro: tre volte donna, il singolo dio Rossana Casale, Grazia di Michele e Mariella Nava… -