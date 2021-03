Vaccini, la Moratti spinge: una dose a tutti i lombardi entro giugno (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano - "Crediamo sia fondamentale poter garantire almeno una dose di vaccino a tutti i lombardi entro la fine di giugno. Dobbiamo puntare a dare una prima protezione a tutti i nostri cittadini, per ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano - "Crediamo sia fondamentale poter garantire almeno unadi vaccino ala fine di. Dobbiamo puntare a dare una prima protezione ai nostri cittadini, per ...

