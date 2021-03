Simona Ventura positiva al Coronavirus: per lei niente Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura non sarà alla finale di Sanremo 2021 causa Coronavirus: come si è contagiata la presentatrice? Nel corso della serata finale di Sanremo 2021 Simona Ventura avrebbe dovuto comparire come co-conduttrice del Festival. Eppure, esattamente com’è capitato a Irama, costretto a un “Sanremo in smartworking”, anche Super Simo dovrà necessariamente rimanere lontano dal palco dell’Ariston per garantire la sicurezza di tutti gli addetti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 5 marzo 2021)non sarà alla finale dicausa: come si è contagiata la presentatrice? Nel corso della serata finale diavrebbe dovuto comparire come co-conduttrice del Festival. Eppure, esattamente com’è capitato a Irama, costretto a un “in smartworking”, anche Super Simo dovrà necessariamente rimanere lontano dal palco dell’Ariston per garantire la sicurezza di tutti gli addetti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

