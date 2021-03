Sanremo 2021, top&flop della serata delle cover – Random poteva farsi prestare l’autotune di Fasma (o meglio, il microfono rotto) (Di venerdì 5 marzo 2021) Di seguito il migliore e il peggior momento musicale della terza serata del Festival di Sanremo 2021. Prima però un’anticipazione per domani: assieme al meglio e al peggio, inserirò una classifica/pronostico venuta fuori da una giuria molto particolare. Alcune colleghe insegnanti di musica, infatti, mi hanno proposto di far votare cinquanta ragazzi della scuola media “Ignazio Silone” di Montesilvano. Ne è venuto fuori un compito di realtà che li ha molto appassionati e domani sapremo quali sono stati i loro preferiti, spiegando per bene tutto nel dettaglio. Questa sì che è la buona scuola. Momento migliore: Lo stato sociale. Molte cover non hanno soddisfatto le aspettative, penso a Fasma, che ha massacrato con l’autotune la bella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Di seguito il migliore e il peggior momento musicaleterzadel Festival di. Prima però un’anticipazione per domani: assieme ale al peggio, inserirò una classifica/pronostico venuta fuori da una giuria molto particolare. Alcune colleghe insegnanti di musica, infatti, mi hanno proposto di far votare cinquanta ragazziscuola media “Ignazio Silone” di Montesilvano. Ne è venuto fuori un compito di realtà che li ha molto appassionati e domani sapremo quali sono stati i loro preferiti, spiegando per bene tutto nel dettaglio. Questa sì che è la buona scuola. Momento migliore: Lo stato sociale. Moltenon hanno soddisfatto le aspettative, penso a, che ha massacrato conla bella ...

