Sanremo 2021, il nome del vincitore delle Nuove Proposte (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è conclusa questa sera la gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo: ecco chi è stato proclamato vincitore A giocarsi la vittoria finale nella categoria delle Nuove Proposte questa sera Folcast, Gaudiano, Wrongonyou e Davide Shorty. I quattro artisti sono riusciti nell’impresa di superare selezioni e concorrenza per giungere alla sfida decisiva che L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è conclusa questa sera la garaal Festival di: ecco chi è stato proclamatoA giocarsi la vittoria finale nella categoriaquesta sera Folcast, Gaudiano, Wrongonyou e Davide Shorty. I quattro artisti sono riusciti nell’impresa di superare selezioni e concorrenza per giungere alla sfida decisiva che L'articolo proviene da YesLife.it.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - raspa90 : RT @cheTVfa: #Sanremo2021 | LIVE BLOGGING | QUARTA SERATA - SMSNEWSOFFICIAL : SANREMO 2021 – Video intervista con Aiello, in gara con “Ora”: “Mi è costato parecchio scrivere questo pezzo e mi c… -