"Salvini? Stia tranquillo". Si dimette, scatena il caos ma pensa al leghista: "Non scompaio", i deliri di Zinga (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo il clamoroso e inatteso annuncio delle dimissioni da segretario del Pd, un partito di cui, sue parole, "si vergogna", ecco che Nicola Zingaretti torna a parlare. E chiarisce: "Ho fatto un passo di lato ma non scompaio". E ancora, a margine dell'inaugurazione del Playground di Torre Gaia nell'agro romano, il presidente della regione Lazio aggiunge: "Matteo Salvini Stia tranquillo, il governo Draghi è forte e solido, andrà avanti e troverà il Pd al 1000 per 1000 per portare avanti il programma". Insomma, Zinga trova tempo e modo di replicare al leghista, il quale si era limitato a far trapelare la sua preoccupazione per il fatto che un partito di governo, in un momento come questo, Stia combattendo una guerra per bande nel nome della poltrona, così ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo il clamoroso e inatteso annuncio delle dimissioni da segretario del Pd, un partito di cui, sue parole, "si vergogna", ecco che Nicolaretti torna a parlare. E chiarisce: "Ho fatto un passo di lato ma non". E ancora, a margine dell'inaugurazione del Playground di Torre Gaia nell'agro romano, il presidente della regione Lazio aggiunge: "Matteo, il governo Draghi è forte e solido, andrà avanti e troverà il Pd al 1000 per 1000 per portare avanti il programma". Insomma,trova tempo e modo di replicare al, il quale si era limitato a far trapelare la sua preoccupazione per il fatto che un partito di governo, in un momento come questo,combattendo una guerra per bande nel nome della poltrona, così ...

Libero_official : #Zingaretti parla dopo le dimissioni da segretario #Pd: 'Irrevocabili. Sindaco di #Roma? Falso. #Salvini? Stia tran… - Activnews24 : #Zingaretti:'dimissioni rigettate? Non è previsto, non scompaio'. Il segretario dem: 'Ce l'ho messa tutta per cambi… - ilfaroonline : Pd, Zingaretti si dimette ma rassicura: “Il governo è solido, Salvini stia tranquillo” - LaPresse_news : Zingaretti: “Salvini stia tranquillo, il Governo Draghi è forte e il #Pd c’è” - Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Zingaretti: #Salvini stia tranquillo, il governo Draghi è forte e solido, andrà avanti e troverà il Pd al 1000 per 1000 per po… -