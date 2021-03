Rampelli | nome nostro candidato dopo quello di M5S e Pd

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Noi siamo gli sfidanti. Il M5s ha il sindaco di Roma uscente mentre il Pd governa la Regione Lazio. Sono loro che devono presentare per primi i loro candidati. Noi ci regoleremo di conseguenza, in base alle caratteristiche del loro”. Cosi’ il vicepresidente della Camera, Fabio, a margine della presentazione del ritorno in FdI di Emanuele Amici.ha risposto cosi’ a chi gli chiedeva qualche aggiornamento sulla situazione delle candidature nel campo del centrodestra. Al momento, a quanto si apprende, tutte le ipotesi sembrano ancora possibili, a partire dalla discesa in campo del presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi.