PSG, Pochettino: “Mbappè e Neymar? Tutto sul loro futuro. Non possiamo ancora pensare al Barcellona” (Di venerdì 5 marzo 2021) Mauricio Pochettino in vista del prossimo match di Coppa di Francia.Il tecnico del PSG è intervenuto nella canonica conferenza stampa che sta al momento precedendo il prossimo confronto dei parigini che li vedrà sfidare il Brest. La formazione della capitale si trova attualmente al secondo posto della Ligue 1 e sta disputando una stagione fin qui quasi perfetta. L'avvicendamento sulla panchina tra Tuchel e proprio Pochettino ha beneficiato non poco a Neymar e ai suoi, rivitalizzati dall'entusiasmo di una nuova gestione tecnica e tattica. L'allenatore ex Tottenham ha parlato del percorso della sua squadra in Coppa e di molteplici altri temi legati anche al futuro di alcuni importanti tasselli della sua rosa. Di seguito le sue dichiarazioni: "È un evento importante, che coinvolge tutti i club del Paese. Tutti amano ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 marzo 2021) Mauricioin vista del prossimo match di Coppa di Francia.Il tecnico del PSG è intervenuto nella canonica conferenza stampa che sta al momento precedendo il prossimo confronto dei parigini che li vedrà sfidare il Brest. La formazione della capitale si trova attualmente al secondo posto della Ligue 1 e sta disputando una stagione fin qui quasi perfetta. L'avvicendamento sulla panchina tra Tuchel e proprioha beneficiato non poco ae ai suoi, rivitalizzati dall'entusiasmo di una nuova gestione tecnica e tattica. L'allenatore ex Tottenham ha parlato del percorso della sua squadra in Coppa e di molteplici altri temi legati anche aldi alcuni importanti tasselli della sua rosa. Di seguito le sue dichiarazioni: "È un evento importante, che coinvolge tutti i club del Paese. Tutti amano ...

