Pre Juventus-Lazio: le dichiarazioni di Pirlo

Per il pre Juventus-Lazio, anticipo serale della venteseiesma giornata di Serie A 2020/2021, sabato 6 marzo 2021 alle ore 20.45, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo.

Pre Juventus-Lazio: cosa ha detto Pirlo?

Prima la Lazio e poi martedì il Porto in Champions. In tre giorni la Juventus si gioca tantissimo di questa stagione. Il tecnico dei bianconeri, però, è giustamente concentrato solo sui biancocelesti, avversari di sabato allo Stadium: "La Lazio è una grande squadra che gioca insieme da 5-6 anni, si conoscono bene e i risultati parlano per loro. Sappiamo di affrontare una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare in alto. Hanno giocatori molto.bravi a partire in contropiede e nella ...

