**Pd: Zingaretti fa sul serio, dem nel caos 'che facciamo ora?'** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Una presa di distanza anche fisica. E' sguarnito oggi il Nazareno. Nicola Zingaretti non si presenta, lavora da presidente di Regione. Uffici vuoti. Per i corridoi si aggirano Gianni Cuperlo, Cecilia D'Elia e qualche membro della segreteria, Stefano Vaccari e Marco Furfaro. C'è una riunione in corso, appunto, della segretaria allargata ai regionali e presieduta dal vicesegretario Andrea Orlando (Zingaretti non c'è) ma non è in presenza, è su Zoom. E il palazzo resta silente in attesa di capire come colmare il vuoto lasciato da Nicola Zingaretti. Perché stamattina è chiaro a tutti che il segretario fa sul serio. "Non ci sarà ripensamento, lo sappiamo per certo", dicono da Base Riformista che pure sino a ieri sera caldeggiava la tesi della mossa tattica, la 'mossa del cavallo' ...

