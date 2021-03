Pd | Nardella | ' possiamo discutere senza arrivare a estremi congresso'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Sono molto sorpresa della decisione improvvisa sulla oggi è tornato lo stesso Zingaretti. Stiamo vivendo l'esperienza terribile del Covid e in tutto questo diventa complicato affrontare una questione politica interna al partito". Lo dice il sindaco di Firenze, Dario, a Tagadà su La7. Perchè? "Probabilmente, come lui dice lui stesso, ha inciso lo stato d'naimo in cui si è trovato, l'amarezza, le difficoltà politiche, ma noiaffrontare una discussione dentro il partitoaglidi un. L'assemblea nazionale può e deve essere occasione per parlare dei problemi del Paese e delle nostre proposte". "Se ci confrontiamo sui temievitare scontri di potere e scontri sulle persone e anche sul ...

'Nonandare a braccetto con un movimento - dicono i più - che con Conte leader è destinato ... quella rete di sindaci che va da Gori e(duo cruciale) a Decaro presidente dell'Anci e c'...... oggi nonpermetterci di perdere chi si e' finto agnello per consentirci di stanare i lupi. cosi' come dall'area 'amministratori', Bonaccini, Decaro, Gori,, che nei giorni scorsi ...Perchè? "Probabilmente, come lui dice lui stesso, ha inciso lo stato d'naimo in cui si è trovato, l'amarezza, le difficoltà politiche, ma noi possiamo affrontare una discussione dentro il partito senz ...