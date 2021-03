Nuova udienza sul Caso Gregoretti, Salvini: "Inchieste ong? Siamo all'inizio" (Di venerdì 5 marzo 2021) Mauro Indelicato Ascoltato in audizione l'ambasciatore Maurizio Massari, intanto c'è attesa anche per la decisione sulla possibilità di ascoltare in audizione anche Luca Palamara. ong>Salvini ong> da Catania: "Abbiamo rispettato le leggi e difeso gli italiani" È iniziata poco prima delle 10:00 la quarta ong>udienza ong> preliminare a Catania nell'ambito del procedimento sul ong>Caso ong> ong>Gregoretti ong>. Matteo ong>Salvini ong>, ex ministro dell'Interno accusato di abuso di ufficio e sequestro di persona, è arrivato nel capoluogo etneo in mattinata. L' ong>udienza ong>, così come capitato nelle scorse settimane, ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Mauro Indelicato Ascoltato in audizione l'ambasciatore Maurizio Massari, intanto c'è attesa anche per la decisione sulla possibilità di ascoltare in audizione anche Luca Palamara.ong> da Catania: "Abbiamo rispettato le leggi e difeso gli italiani" È iniziata poco prima delle 10:00 la quartaong> preliminare a Catania nell'ambito del procedimento sulong>ong>. Matteoong>, ex ministro dell'Interno accusato di abuso di ufficio e sequestro di persona, è arrivato nel capoluogo etneo in mattinata. L'ong>, così come capitato nelle scorse settimane, ha ...

