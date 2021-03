Napoli, intera seduta in gruppo per Osimhen. Differenziato per Lozano e Petagna (Di venerdì 5 marzo 2021) seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Lozano, mentre Petagna, oltre alle terapie, ha svolto lavoro in palestra. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021)mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha svolto l’in. Terapie e lavoro personalizzato in campo per, mentre, oltre alle terapie, ha svolto lavoro in palestra. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlexanderIII15 : @ZZiliani io il mio Napoli non lo manderei nemmeno a giocare il recupero...farei giocare l'intera primavera... E' u… - NCN_it : #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: #OSIMHEN HA SVOLTO L'INTERA SEDUTA IN GRUPPO! #SSCNapoli #CastelVolturno… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SSC Napoli, il report da Castel Volturno: intera seduta in gruppo… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Napoli #Osimhen ha svolto l'intera seduta in gruppo. #Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo. #Petagna tera… - claudioruss : #Napoli #Osimhen ha svolto l'intera seduta in gruppo. #Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo.… -