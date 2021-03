Movida a Napoli | Polizia blinda la città | chiusi due bar

(Di venerdì 5 marzo 2021), scattano i controlli della. Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti Covid-19 nelle zone della “” di largo San Giovanni Maggiore, largo Girolamo Giusso, largo Banchi Nuovi, via Santa Chiara, piazzetta Teodoro Monticelli, via Enrico De Marinis L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli zona rossa, controlli straordinari da oggi ai baretti e nei vicoli della movida - Gnappo_Molinara : A Benevento vietato sostare in centro per chiacchierare a causa di troppa movida e assembramenti ma secondo Gnappet… - InterNapoli : #Movida blindata a #Napoli, scattano i #Controlli a tappeto nel #Weekend su - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Napoli zona rossa, controlli straordinari da oggi ai baretti e nei vicoli della movida - AntonioParisi00 : RT @mattinodinapoli: Napoli zona rossa, controlli straordinari da oggi ai baretti e nei vicoli della movida -

Ultime Notizie dalla rete : Movida Napoli

InterNapoli.it

... del Capo centro DIA, del Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Assessore al Patrimonio e del Comandante della Polizia locale del Comune diSOTTO CONTROLLO, ECCO LE ...Con i direttori generali delle Asl1 Centro,2 Nord e3 Sud è stato poi affrontato l'avvio del piano vaccinale per il personale delle forze dell'ordine, della polizia locale, dei ...Gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti Covid-19 nelle zone della "movida" di ...Nel corso dell’attività sono state identificate 72 persone, di cui 2 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico e poiché cir ...