Mes e Recovery Fund terapie d'urto per la sanità (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – "L'Italia è a tutt'oggi un'osservata speciale, si è costruita una narrazione un po' trionfalistica sulle risorse ottenute dal nostro Paese con il Next Generation Ue, dal Recovery Fund. Ecco, in realtà non è stato un successo ma una presa d'atto da parte dell'Europa perché l'Italia si è rivelata aggravata da maggiori vulnerabilità, la stagnazione economica, un mercato del lavoro asfittico, le grandi e drammatiche difficoltà del sistema sanitario; per questo le risorse ottenute sono state destinate con l'idea di neutralizzare e risolvere queste vulnerabilità per disinnescare l'instabilità che dall'Italia può derivare". Così la professoressa Veronica De Romanis, economista, docente alla LUISS e alla Stanford University, ha spiegato la ratio della terapia rappresentata dal Recovery Fund per l'Italia nel corso del webinar "La sanità da curare, MES e Recovery Fund le prime terapie?" durante il quale è stato presentato anche il nuovo numero della rivista di politica sanitaria 'Italian Health Policy Brief'.

