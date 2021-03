Lush sostiene l’empowerment femminile

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Progetti promossi da donne che costruiscono attività imprenditoriali alin grado di autosostentarsi e di contribuire attivamente al prosperare di piccole economie locali. A sostenere queste piccole imprese, che hanno un grande impatto positivo, è, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, che si schiera al fianco di donne che generano cambiamento nel mondo, supportando le comunità e sostenendo i progetti di rigenerazione sociale e ambientale. Tra queste, la comunità indiana ReWrap, l’organizzazione Cejudhcan in Nicaragua, il collettivo ?lu?n nell’arcipelago Indonesiano di Sumatra o il Twala Women’s Group in Kenya. In India, Re-wrap è un’impresa sociale senza scopo di lucro nata per aiutare gli artigiani in India e supportarli nella creazione di prodotti tessili biologici con impatto positivo sulle persone e sull’ambiente. ...