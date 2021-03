La vigilia di Spezia-Benevento

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni al, match della ventiseiesima giornata di Serie A 20/21. Il match si giocherà sabato 7 marzo alle ore 15,00 presso lo stadio Alberto Picco di La. Cosa avrà detto Italiano? Italiano ha parlato del match in programma domani. Una gara fondamentale per le ambizioni salvezza dei liguri. “E’ una partita importante, dove cercheremo in ogni modo di ottenere i tre punti in palio, con la voglia di chiudere nel migliore dei modi un trittico difficile di partite”. Rispettiamo tanto il, una squadra che ha grandi qualità. Voglio vedere la stessa concentrazione del Vigorito, l’abbiamo preparata bene, nonostante i pochi giorni a disposizione. Non so cheaspettarmi, perchè avendo avuto poco tempo per preparare la partita ci siamo concentrati più su noi stessi”.Poi ...