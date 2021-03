Il nuovo Barcellona di Koeman “taglia” Griezmann: il francese può partire… a metà prezzo (Di venerdì 5 marzo 2021) La rimonta in Copa del Rey e le ritrovate vittoria in Liga che hanno rianimato il Barcellona rischiano di avere anche un aspetto negativo. Almeno per il futuro di Antoine Griezman... Secondo quanto riporta Ok Diario, il nuovo modulo adoperato da Ronald Koeman e soprattutto gli interpreti utilizzati starebbero mettendo ancora più in disparte il campione del mondo francese accendendo di nuovo i rumors sul suo possibile addio.Griezmann a metà prezzocaption id="attachment 1062771" align="alignnone" width="862" Griezmann (getty images)/captionSecondo quanto si apprende, il Barcellona sarebbe alla ricerca di acquirenti per Antoine Griezmann. Arrivati in terra catalana a seguito di ben 120 milioni spesi per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) La rimonta in Copa del Rey e le ritrovate vittoria in Liga che hanno rianimato ilrischiano di avere anche un aspetto negativo. Almeno per il futuro di Antoine Griezman... Secondo quanto riporta Ok Diario, ilmodulo adoperato da Ronalde soprattutto gli interpreti utilizzati starebbero mettendo ancora più in disparte il campione del mondoaccendendo dii rumors sul suo possibile addio.caption id="attachment 1062771" align="alignnone" width="862"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende, ilsarebbe alla ricerca di acquirenti per Antoine. Arrivati in terra catalana a seguito di ben 120 milioni spesi per ...

