Il Granada multato dall’UEFA (29mila euro) per una serie di comportamenti scorretti a Napoli

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’UEFA ha sanzionato ilcon un’ammenda da 29 milaper unadi infrazioni compiute sul campo delin occasione della gara dipa League dello scorso 25 febbraio. 10 milasono per il ritardo immotivato dell’inizio del secondo tempo causato dagli spagnoli, altrettanti sono per i festeggiamenti tenuti sul terreno di gioco per la qualificazione agli ottavi di finale a cui si aggiungono 9 milaper i cartellini gialli ricevuti durante la partita. Inoltre, l’UEFA ha comminato una giornata di squalifica all’allenatore Diego Martinez, in qualità di leader della squadra. La pena tuttavia è sospesa con la condizionale di un anno. L'articolo ilsta.

Il Granada è stato multato per aver tardato l'inizio della ripresa, festeggiato sul terreno di gioco al fischio finale e i cartellini ricevuti