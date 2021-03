Google risponde alla digital tax: +2% delle tariffe sulla pubblicità (Di venerdì 5 marzo 2021) A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, soprattutto se questa stessa azione è fatta contro Google. Il colosso di Mountain View ha trovato il modo di compensare la voce di bilancio legata alla digital tax in alcuni Paesi come la Francia e la Spagna: nelle scorse ore, infatti, il gigante del web ha annunciato che innalzerà del 2% le tariffe degli annunci pubblicitari che il motore di ricerca mette a disposizione. LEGGI ANCHE > La digital Tax penalizza le imprese italiane, la proposta di riforma per un sistema di tassazione più equo digital tax e risposta di Google La digital tax, in Francia, è attiva dall’estate del 2019: in quella circostanza il parlamento transalpino decise di applicare un’aliquota del 3% sul ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 marzo 2021) A ogni azione coruna reazione uguale e contraria, soprattutto se questa stessa azione è fatta contro. Il colosso di Mountain View ha trovato il modo di compensare la voce di bilancio legatatax in alcuni Paesi come la Francia e la Spagna: nelle scorse ore, infatti, il gigante del web ha annunciato che innalzerà del 2% ledegli annunci pubblicitari che il motore di ricerca mette a disposizione. LEGGI ANCHE > LaTax penalizza le imprese italiane, la proposta di riforma per un sistema di tassazione più equotax e risposta diLatax, in Francia, è attiva dall’estate del 2019: in quella circostanza il parlamento transalpino decise di applicare un’aliquota del 3% sul ...

