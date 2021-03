Gaia senza voce e a letto con una flebo prima di Sanremo: “Mi riprenderò” (Di venerdì 5 marzo 2021) Le stories su Instragram mostrano Gaia senza voce e costretta a letto con una flebo attaccata al braccio. Che è successo alla stella di Amici? Gaia, infatti, è in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore Amaro – leggi l’intervista di OM – e solamente ieri giovedì 4 marzo, durante la serata delle cover, si è esibita in un tributo a Luigi Tenco con il brano Mi Sono Innamorato Di Te in un intenso duetto con Lous and the Yakuza. Per il momento non è dato sapere cosa sia successo alla giovane cantautrice, ma lei stessa rassicura i fan dicendo che questa sera, quarta giornata del Festival di Sanremo, starà bene. Nel video è completamente afona e muove il labiale mentre una persona che le tiene compagnia interpreta a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Le stories su Instragram mostranoe costretta acon unaattaccata al braccio. Che è successo alla stella di Amici?, infatti, è in gara tra i Campioni del Festival di2021 con il brano Cuore Amaro – leggi l’intervista di OM – e solamente ieri giovedì 4 marzo, durante la serata delle cover, si è esibita in un tributo a Luigi Tenco con il brano Mi Sono Innamorato Di Te in un intenso duetto con Lous and the Yakuza. Per il momento non è dato sapere cosa sia successo alla giovane cantautrice, ma lei stessa rassicura i fan dicendo che questa sera, quarta giornata del Festival di, starà bene. Nel video è completamente afona e muove il labiale mentre una persona che le tiene compagnia interpreta a ...

