Dayane Mello boicottata sui social: bannata da Tik-Tok, segnalazioni su Instagram (Di venerdì 5 marzo 2021) Che sia dentro o fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello è costantemente fonte di discussioni, polemiche, liti e attacchi. E stavolta si parla di attacchi mediatici. La modella brasiliana, che nel corso della sua permanenza nella Casa di Cinecittà ha conquistato ben 900mila follower, raggiungendo così l'agognato milione (in primis grazie al pubblico brasiliano e portoghese, che la venera), in queste ore è stata vittima di alcuni boicottaggi social. A quanto pare, infatti, il suo profilo Instagram è stato limitato a causa di un exploit di segnalazioni, mentre un altro famoso social, Tik-Tok, ha addirittura bannato Dayane, cancellandone il profilo (anch'esso molto seguito). Cosa sta succedendo? Chi c'è dietro questo vero e proprio attacco ...

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - Giusy91894775 : @rodolfa_stan Ringraziamo Dayane Mello per aperto il varco alla libertà - keepingitgucci_ : RT @tprelemi2: Per una ceretta duratura ed efficace chiamate Dayane Mello... Abbiamo la testimonianza di un suo affezionato cliente Pierpao… -