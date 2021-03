Crostata morbida: buonissima, ma non la solita pasta frolla! (Di venerdì 5 marzo 2021) Il dolce che ti proponiamo oggi non è una torta né una Crostata, ma una via di mezzo con una base morbida e leggera come un pan di Spagna ma con l’aspetto di una classica Crostata. Va bene per quanti non amano la Crostata ma neppure una pasta frolla troppo compatta. Affinché la pasta riesca morbida il “trucco” è adoperare l’olio di semi (in questo caso di girasole) al posto del classico burro. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Gli ingredienti Per circa otto persone servono: due uova; 150 grammi di zucchero; 200 grammi di farina doppio zero; due cucchiaini di lievito per dolci; 50 millilitri di olio di semi; 50 millilitri di late p.s.; burro e farina per preparare lo stampo. La preparazione In primo luogo in una terrina bisogna montare due uova medie a temperatura ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 5 marzo 2021) Il dolce che ti proponiamo oggi non è una torta né una, ma una via di mezzo con una basee leggera come un pan di Spagna ma con l’aspetto di una classica. Va bene per quanti non amano lama neppure unafrolla troppo compatta. Affinché lariescail “trucco” è adoperare l’olio di semi (in questo caso di girasole) al posto del classico burro. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Gli ingredienti Per circa otto persone servono: due uova; 150 grammi di zucchero; 200 grammi di farina doppio zero; due cucchiaini di lievito per dolci; 50 millilitri di olio di semi; 50 millilitri di late p.s.; burro e farina per preparare lo stampo. La preparazione In primo luogo in una terrina bisogna montare due uova medie a temperatura ...

La ricetta del giorno: Crostata della nonna TIPS: Il lievito vi aiuterà a rendere la frolla più morbida. L'impasto dovrà riposare 30 min in frigo per garantire l'ottima riuscita della vostra crostata. Non vi resta che provarla e farmi sapere, ...

