Covid, l’epidemia ora corre: indice Rt oltre l’1. Veneto e Friuli “arancioni”, cresciuti i decessi nel 2020 (Di venerdì 5 marzo 2021) Una “netta accelerazione dell’epidemia” si registra in Italia in questi ultimi giorni, stando a cifre e dati dell’ultimo report settimanale dell’Iss (Istituto superiore di sanità) e del ministero della Salute. L’incidenza nazionale dei nuovi casi sfiora i 200 – è pari a 194,87 per 100.000 abitanti – con una previsione di ulteriore peggioramento. La prossima settimana potrebbe raggiungere quota 250. Tracciamento dei casi fuori controllo L’incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio fra il 22 e il 28 febbraio si allontana da livelli – 50 casi per 100.000 abitanti – che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti. Anzi si avvicina, appunto, alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti. L’Rt medio nazionale raggiunge quota 1,06. La scorsa settimana il valore era a ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 marzo 2021) Una “netta accelerazione del” si registra in Italia in questi ultimi giorni, stando a cifre e dati dell’ultimo report settimanale dell’Iss (Istituto superiore di sanità) e del ministero della Salute. L’incidenza nazionale dei nuovi casi sfiora i 200 – è pari a 194,87 per 100.000 abitanti – con una previsione di ulteriore peggioramento. La prossima settimana potrebbe raggiungere quota 250. Tracciamento dei casi fuori controllo L’incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio fra il 22 e il 28 febbraio si allontana da livelli – 50 casi per 100.000 abitanti – che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti. Anzi si avvicina, appunto, alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti. L’Rt medio nazionale raggiunge quota 1,06. La scorsa settimana il valore era a ...

istat_it : Online il quinto Rapporto #Istat- @istsupsan sull’ impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popo… - Agenzia_Ansa : L'epidemia di Covid-19, secondo il Cnr, si trova ora in una fase di aumento di tipo esponenziale, con un tempo di r… - infoitsalute : Covid, l’epidemia accelera: Rt oltre l’1,06 e incidenza a 200 positivi per 100 mila abitanti: ospedali sotto stress… - infoitsalute : Covid, l'epidemia in forte aumento: Rt oltre 1 dopo 7 settimane. Ecco le Regioni che cambiano colore - zazoomblog : Covid l’epidemia accelera: Rt oltre l’106 e incidenza a 200 positivi per 100 mila abitanti: ospedali sotto stress –… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’epidemia Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE