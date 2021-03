Covid, l’epidemia accelera: Rt oltre l’1,06 e incidenza a 200 positivi per 100 mila abitanti: ospedali sotto stress – Il monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 5 marzo 2021) Per la prima volta in 7 settimane, il livello di indice Rt medio nazionale raggiunge quota 1,06. La scorsa settimana, il valore si attestava a 0,99. Sono queste le prime anticipazioni del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di santità e del ministero della Salute esaminato dalla cabina di regia, e che oggi pomeriggio verrà presentato in conferenza stampa alle 16. In base ai dati sulla situazione Coronavirus, verrà definita la colorazione delle varie Regioni. La situazione negli ospedali Anche gli ospedali sono sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è al 26%, in aumento rispetto al 24% della scorsa settimana. Nel report si legge di una «netta accelerazione dell’epidemia», con una ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Per la prima volta in 7 settimane, il livello di indice Rt medio nazionale raggiunge quota 1,06. La scorsa settimana, il valore si attestava a 0,99. Sono queste le prime anticipazioni delsettimanale dell’Istituto superiore di santità e del ministero della Salute esaminato dalla cabina di regia, e che oggi pomeriggio verrà presentato in conferenza stampa alle 16. In base ai dati sulla situazione Coronavirus, verrà definita la colorazione delle varie Regioni. La situazione negliAnche glisono sempre più. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è al 26%, in aumento rispetto al 24% della scorsa settimana. Nel report si legge di una «nettazione del», con una ...

