Covid | Giani | ' Contagi si stabilizzano | reggere ancora un mese di restrizioni'

Firenze, 5 mar. - (Adnkronos) - "La curva dei Contagi comincia a stabilizzarsi e siamo in grado di controllare la situazione. Dobbiamo reggere almeno un mese con provvedimenti di restrizioni anche pesanti". Lo ha affermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta sui suoi canali social per annunciare che la regione rimane in zona arancione e fare il punto sull'epidemia di coronavirus e sulla campagna vaccinale anti Covid. "La cosa fondamentale è vaccinare - ha ribadito Giani - Siamo riusciti ad avere più vaccini del solito e abbiamo somministrato fino a ora 358mila dosi e quasi 100mila persone hanno avuto anche il richiamo. Sono contento perché il sistema sta cominciando a funzionare a tutto campo".

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Covid, la Toscana resta Arancione un'altra settimana La Toscana resta ancora Zona Covid Arancione : il ministro Speranza, come riferito dal TG3, ha firmato nel pomeriggio l'ordinanza ... Attesa per le comunicazioni del presidente regionale Giani, in ...

Toscana zona rossa o arancione: il colore della prossima settimana (8 - 14 marzo) ...a rischio La situazione critica in alcuni territori spingerà comunque il governatore Eugenio Giani ...scolastica (Ceps) della Regione Toscana deve decidere se e in quali comuni a rischio Covid tenere ...

Covid, Giani: “La scuola non è un elemento di aggravio del contagio” Orizzonte Scuola Bekaert, riunione con Ministro Orlando a Figline e Incisa Valdarno (FI) Riunione istruttoria sulla Bekaert, questo pomeriggio, 5 marzo, nella sala consiliare del Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI). Valerio Fabiani, Consigliere delegato per lavoro e crisi aziendali d ...

A Certaldo le scuole resteranno chiuse anche la prossima settimana CERTALDO. E' stato lo stesso presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a ufficializzare la chiusura di tutte le scuole di Certaldo per la prossima settimana, dall'8 al 13 marzo nel corso di una d ...

