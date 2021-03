Zingaretti: 'Mi vergogno che nel Pd si parli solo di poltrone, mi dimetto da segretario' | Partito sotto shock, nessuno lo sapeva (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Mi vergogno che si parli solo di poltrone, mi dimetto'. Lo ha reso noto su Facebook il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. 'Il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Miche sidi, mi'. Lo ha reso noto su Facebook ildelDemocratico, Nicola. 'Il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a ...

