Uomini e Donne, Riccardo a Roberta: Ricominciamo? (Di giovedì 4 marzo 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di ricominciare tutto dall’inizio, cancellando tensioni, incomprensioni, ripicche e frecciatine. Una frecciatina non è stata però risparmiata da Gianni Sperti al cavaliere tarantino. Per quale motivo? Che cosa è accaduto? Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri hanno deciso di darsi una nuova possibilità. La loro frequentazione è stata una serie infinita di alti e bassi. Riccardo in un certo senso è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 4 marzo 2021)Guarnieri eDi Padua hanno deciso di ricominciare tutto dall’inizio, cancellando tensioni, incomprensioni, ripicche e frecciatine. Una frecciatina non è stata però risparmiata da Gianni Sperti al cavaliere tarantino. Per quale motivo? Che cosa è accaduto?di Padua eGuarnieri hanno deciso di darsi una nuova possibilità. La loro frequentazione è stata una serie infinita di alti e bassi.in un certo senso è Articolo completo: dal blog SoloDonna

CarloCalenda : Aderiamo all'iniziativa 'Uomini contro la violenza di genere' di #LiberareRoma. Ci vediamo giovedì in piazza. Nel… - ItalianAirForce : Buon 60° compleanno @FrecceTricolori ?????????? Il 1° marzo 1961 nascevano le #FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica… - matteosalvinimi : Un pensiero alla comunità di Tuoro sul Trasimeno che conosceva l’impegno e la generosità di Emanuele, un abbraccio… - Terra_Pianeta : Ho appena sentito questa frase: 'Le donne non dovrebbero governare perché troppo sensibili e quindi incapaci' Gene… - EttoreBaita : RT @Invisibile18: E quanto mi danno fastidio le espressioni 'voi donne' o 'voi uomini'. Ancora non si è capito che siamo tutti diversi? -