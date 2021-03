Un milione di poveri in più nel 2020, famiglie bastonate. Ma non era stata abolita la povertà? (Di giovedì 4 marzo 2021) La povertà assoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005. Un ben triste record. A grandi passi verso l’indigenza, nonostante qualcuno dal balcone avesse detto: evviva: niente più poveri. Il reddito di cittadinanza vi salverà. Eccoli i numeri drammatici. Le stime preliminari Istat del 2020 indicano valori dell’incidenza di povertà assoluta in aumento: sia in termini familiari (dal 6,4% del 2019 al 7,7%), con oltre 2 milioni di famiglie; sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni. Nell’anno della pandemia si azzerano quindi i miglioramenti – piccoli- registrati nel 2019. Istat: 5,6 milioni in povertà assoluta 335mila famiglie in più sono finite in povertà assoluta rispetto al 2019. Secondo le stime, nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Laassoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005. Un ben triste record. A grandi passi verso l’indigenza, nonostante qualcuno dal balcone avesse detto: evviva: niente più. Il reddito di cittadinanza vi salverà. Eccoli i numeri drammatici. Le stime preliminari Istat delindicano valori dell’incidenza diassoluta in aumento: sia in termini familiari (dal 6,4% del 2019 al 7,7%), con oltre 2 milioni di; sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni. Nell’anno della pandemia si azzerano quindi i miglioramenti – piccoli- registrati nel 2019. Istat: 5,6 milioni inassoluta 335milain più sono finite inassoluta rispetto al 2019. Secondo le stime, nel ...

