Trucchi superfacili per mantenere i capelli sani

Leggi su udine20

(Di giovedì 4 marzo 2021) Una chioma sana, folta e lucida, spesso è un sogno. Eppure, non si tratta certo di un sogno irraggiungibile. Molto spesso infattisottili, deboli o spenti dipendono dalle nostre cattive abitudini più che da una questione genetica. E anche quando siamo geneticamente predisposti a una capigliatura debole, possiamo comunque fare qualcosa per migliorare la situazione, o quantomeno per non peggiorarla. Intervenendo sul nostro stile di vita, sulla nostra alimentazione, sul modo in cui ci pettiniamo e su altre piccole abitudini che riguardano specificamente i, dall’asciugatura all’uso di tinture chimiche. Sappiamo, infatti, che interventi troppo drastici suitendono a indebolirli notevolmente, quando non a bruciarli. Per tale ragione è importante evitare tinture aggressive, o decolorazioni. Se proprio non possiamo ...